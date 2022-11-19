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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» не намерен приглашать Роналду

19 Ноября 2022 • 14:09 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.00
27.12 23:00

Миланский «Интер» не заинтересован в трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который с большой долей вероятности покинет свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно.

По информации от Sportmediaset, «нерадзурри» не намерены предпринимать попытки подписать контракт с португальцем, который в январе может стать свободным агентом. По сведениям источника, миланский клуб не потянет зарплату Криштиану.

Ранее появились слухи, согласно которым в «Манчестер Юнайтед» дали понять Роналду, что тот может не возвращаться на тренировочную базу команды в Каррингтоне после чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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