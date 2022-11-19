«Интер» не намерен приглашать Роналду

Миланский «Интер» не заинтересован в трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который с большой долей вероятности покинет свой нынешний клуб в зимнее трансферное окно.

По информации от Sportmediaset, «нерадзурри» не намерены предпринимать попытки подписать контракт с португальцем, который в январе может стать свободным агентом. По сведениям источника, миланский клуб не потянет зарплату Криштиану.

Ранее появились слухи, согласно которым в «Манчестер Юнайтед» дали понять Роналду, что тот может не возвращаться на тренировочную базу команды в Каррингтоне после чемпионата мира.