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«Манчестер Юнайтед» предпримет новую попытку приобретения де Йонга

18 Декабря 2022 • 02:22 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.30 2 10.00
27.12 23:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд пытался оформить покупку нидерландца ещё минувшим летом, но сделка так и не состоялась. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг уверен, что де Йонг добавит средней линии его команды креатива, докладывает Manchester Evening News. Утверждается также, что сам футболист, несмотря на публичные заявления о желании остаться в «Барселоне», готов воссоединиться со знакомым по совместной работе в амстердамском «Аяксе» наставником.

Впрочем, Френки де Йонг – не единственный звёздный полузащитник, на которого претендует «Манчестер Юнайтед»: клуб также намерен побороться за Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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