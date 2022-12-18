«Манчестер Юнайтед» предпримет новую попытку приобретения де Йонга

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд пытался оформить покупку нидерландца ещё минувшим летом, но сделка так и не состоялась. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг уверен, что де Йонг добавит средней линии его команды креатива, докладывает Manchester Evening News. Утверждается также, что сам футболист, несмотря на публичные заявления о желании остаться в «Барселоне», готов воссоединиться со знакомым по совместной работе в амстердамском «Аяксе» наставником.

Впрочем, Френки де Йонг – не единственный звёздный полузащитник, на которого претендует «Манчестер Юнайтед»: клуб также намерен побороться за Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».