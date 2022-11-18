Роналду: «Буду счастлив, если «Арсенал» выиграет АПЛ»

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду будет рад, если «Арсенал» возьмёт титул чемпиона Англии в сезоне-2022/23. Отрывком из его интервью Пирсу Моргану делится Sky Sports.

«Сначала «Манчестер», а если нет, то «Арсенал». Это команда, за игрой которой мне нравится наблюдать. Мне нравится команда. Мне нравится тренер. И если «Манчестер Юнайтед» не выиграет Премьер-лигу, я буду счастлив, если это сделает «Арсенал», — говорит португалец.

Напомним, «Арсенал» под руководством Микеля Артеты идёт на первом месте в АПЛ. У «канониров» 37 очков. Они опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на пять очков.

У «красных дьяволов» ситуация хуже – команда Эрика тен Хага идёт на пятом месте в турнирной таблице с 26 очками в активе.