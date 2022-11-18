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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду: «Буду счастлив, если «Арсенал» выиграет АПЛ»

18 Ноября 2022 • 00:05 Комментировать (1)
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду будет рад, если «Арсенал» возьмёт титул чемпиона Англии в сезоне-2022/23. Отрывком из его интервью Пирсу Моргану делится Sky Sports.

«Сначала «Манчестер», а если нет, то «Арсенал». Это команда, за игрой которой мне нравится наблюдать. Мне нравится команда. Мне нравится тренер. И если «Манчестер Юнайтед» не выиграет Премьер-лигу, я буду счастлив, если это сделает «Арсенал», — говорит португалец.

Напомним, «Арсенал» под руководством Микеля Артеты идёт на первом месте в АПЛ. У «канониров» 37 очков. Они опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на пять очков.

У «красных дьяволов» ситуация хуже – команда Эрика тен Хага идёт на пятом месте в турнирной таблице с 26 очками в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Апл
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Ноября 2022 в 00:21
Крыша у девицы явно поехала... Или он в Арсенал собрался... А-ха-ха-ха..
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