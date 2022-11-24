«Арсенал» не вёл переговоры о переходе Сергея Милинковича-Савича

«Арсенал» не вёл переговоры минувшим летом о переходе полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Также инсайдер отметил, что уход 27-летнего серба из римского клуба в зимнее трансферное окно считается маловероятным.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет и туринский «Ювентус».

Действующий контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А полузащитник провёл 14 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.