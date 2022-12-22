Артета – о травме Жезуса: «Сроки восстановления назвать очень сложно»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета всё ещё не знает, когда примерно вернётся в строй его основной форвард – Габриэл Жезус. На чемпионате мира в Катаре, напомним, Жезус травмировал колено в составе сборной Бразилии. Позже игрока прооперировали.

«Габриэл Жезус? Сроки назвать очень сложно, зная его, я предпочитаю не называть дату возвращения», - цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.

25-летний Жезус перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити» минувшим летом. Артета видит в нём основного форварда своей команды. На текущий момент у Жезуса пять голов и шесть ассистов в 14 матчах в АПЛ.