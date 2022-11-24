Милинковичу-Савичу интересен вариант с переходом в «Арсенал»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич склоняется к переходу в лондонский «Арсенал», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, серба привлекает лидерство «канониров» в чемпионате Англии. Кроме того, сторона футболиста хочет помочь «Лацио» заработать больше денег на трансфере в знак уважения к итальянскому клубу.

Ранее сообщалось, что Милинкович-Савич уже договорился о переходе в туринский «Ювентус».

Действующий контракт полузащитника с «Лацио» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провёл за «орлов» 20 матчей, забив в них пять мячей и отдав семь результативных передач.