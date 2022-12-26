Артета: «Конечно, «Арсенал» может позволить себе нового форварда»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о потенциальной покупке нового форварда на замену Габриэлю Жезусу, который проведёт вне игры около трёх месяцев.

«Конечно, «Арсенал» может позволить себе нового форварда в январе. Я не знаю, будет ли это футболист из африканской лиги, Португалии или из другой страны. Мы лишь не можем себе позволить игрока, который нам не подходит», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, у «Арсенала» также есть вариант с Эдди Нкетиа, который в ближайших матчах наверняка будет играть в основе. Ранее «канониров» связывали с Жоау Фелишем, которого мадридский «Атлетико» оценивает приблизительно в 120 миллионов евро.