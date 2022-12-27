Райс уверен в том, что «Арсенал» выиграет чемпионат

В Англии возобновились матчи национального первенства, лидирующий в турнирной таблице «Арсенал» принимал дома «Вест Хэм». И, хотя «молотобойцы» первыми открыли счет, во втором тайме лидер ответил тремя голами, принесшими, соответственно, три очка. Деклан Райс, защитник «Вест Хэма» и английской сборной, считает прошедший матч убедительной демонстрацией амбиций «Арсенала» - он уверен, что подопечные Микеля Артеты возьмут чемпионский титул.

- 100 процентов возьмут титул. Это топ-команда, которой очень и очень хорошо руководят. Это молодая команда с талантливыми игроками, я уверен, им хватит сил на весь чемпионат, - считает Райс, слова которого цитирует BBC Sport.