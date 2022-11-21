«Вест Хэм» будет готов выслушать предложения по Райсу следующим летом

Лондонский «Вест Хэм» следующим летом будет готов выслушать предложения по трансферу полузащитника и капитана команды Деклана Райса. ExWHUEmployee в социальных сетях сообщает, что в клубе почти смирились с решением футболиста не продлевать свой контракт, который истекает в 2024 году.

Райс ранее был интересен таким клубам, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси», воспитанником которого является сам футболист. Сумма трансфера Деклана ранее оценивалась в сумму в районе 100 миллионов евро.

Райс уже пару лет является основным игроком сборной Англии. На Евро-2020 полузащитник помог команде дойти до финала.