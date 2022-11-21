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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» будет готов выслушать предложения по Райсу следующим летом

21 Ноября 2022 • 13:52 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
1 1.45 X 4.60 2 7.10
26.12 23:00

Лондонский «Вест Хэм» следующим летом будет готов выслушать предложения по трансферу полузащитника и капитана команды Деклана Райса. ExWHUEmployee в социальных сетях сообщает, что в клубе почти смирились с решением футболиста не продлевать свой контракт, который истекает в 2024 году.

Райс ранее был интересен таким клубам, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси», воспитанником которого является сам футболист. Сумма трансфера Деклана ранее оценивалась в сумму в районе 100 миллионов евро.

Райс уже пару лет является основным игроком сборной Англии. На Евро-2020 полузащитник помог команде дойти до финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Деклан Райс
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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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