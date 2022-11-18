Революция в «Арсенале» - впервые в истории клуба у него появится спортивный директор

Революция в лондонском «Арсенале» - впервые в истории клуба у него появится спортивный директор, выборы которого прошли уже сегодня. Впрочем, особого секрета в этом нет - Эду Гаспар, 44-летний бразилец, уже трудится в клубе на должности технического директора, но сейчас ему предстоит попробовать себя в новой должности.

- Я восхищен этой новой должностью, это эволюция, это мое утверждение в роли, в которой я уже работал. Команда прогрессирует по всем направлениям, как мужская, так и женская. Мне не терпится приложить еще больше усилий для того, чтобы все получалось, - цитирует Гаспара пресс-служба клуба.