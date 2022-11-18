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Революция в «Арсенале» - впервые в истории клуба у него появится спортивный директор

18 Ноября 2022 • 13:58 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

Революция в лондонском «Арсенале» - впервые в истории клуба у него появится спортивный директор, выборы которого прошли уже сегодня. Впрочем, особого секрета в этом нет - Эду Гаспар, 44-летний бразилец, уже трудится в клубе на должности технического директора, но сейчас ему предстоит попробовать себя в новой должности.

- Я восхищен этой новой должностью, это эволюция, это мое утверждение в роли, в которой я уже работал. Команда прогрессирует по всем направлениям, как мужская, так и женская. Мне не терпится приложить еще больше усилий для того, чтобы все получалось, - цитирует Гаспара пресс-служба клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эду Гаспар
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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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