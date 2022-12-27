Артета высказался о победе «Арсенала» над «Вест Хэмом»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился с журналистами эмоциями после победы в дерби над «Вест Хэмом» со счётом 3:1.

Артета сказал, что его подопечные проявили невероятное самообладание и показали всё своё мастерство. Специалист отметил, что «канониры» продолжали верить в свои силы и в итоге добились убедительной победы над соперником.

«Отдельно хотел бы выделить игру Нкетиа, который заслужил свой гол. Это было действительно выдающееся выступление», - добавил Артета.

Напомним, что футболисты «Арсенала» благодаря этой победе закрепились на первой позиции в турнирной таблице английского чемпионата.