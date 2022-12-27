​Эльнени высмеяли в соцсетях

В понедельник вечером «Арсенал» отпраздновал победу в дерби с «Вест Хэмом» со счётом 3:1. Полузащитник «канониров» Мохамед Эльнени вышел на замену в компенсированное ко второму тайму время и провёл на поле менее 30 секунд.

В социальных сетях Мохамед Эльнени был высмеян. Один из пользователей опубликовал видео длиной в 29 секунд, на котором запечатлены все действия Эльнени. Он просто бегал, так и не встретившись с мячом. Видео, в названии которого Эльнени называют «новым Пирло», стало вирусным и набрало уже более 6 миллионов просмотров. В комментариях многие фанаты не упустили возможности пошутить над Эльнени.

«Арсенал» является лидером чемпионата Англии.