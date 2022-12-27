«Арсенал» выиграл десятый домашний матч кряду в АПЛ - это лучшее достижение после ухода Венгера

В Англии возобновились матчи национального первенства, лидирующий в турнирной таблице «Арсенал» принимал дома «Вест Хэм». Подопечным Микеля Артеты удалось победить, хотя и не без приключений - счет открыли именно «молотобойцы».

Но в первой половине второго тайма «канониры» все расставили по своим местам, забив три мяча. Эта победа оказалась для «Арсенала» уже десятой кряду в домашних матчах АПЛ, что является лучшим достижением клуба после ухода Арсена Венгера, тренировавшего «Арсенал» с 1996 по 2016 год.

Но, надо заметить, в сезоне 2018/2019 при Унаи Эмери у «Арсенала» уже была серия из десяти домашних побед кряду.