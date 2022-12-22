Артета: «Было нелегко покидать «Арсенал» ради работы ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета вспомнил о периоде, когда работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Напомним, испанский специалист работал в стане «горожан» с 2016 по 2019 год.

«Это было сложное решение, поскольку я был очень привязан к «Арсеналу». Я осознал, что эта роль может мне подойти. Мы долго обсуждали это с Гвардиолой. Я тогда думал, что это будет правильный для меня шаг», – заявил Артета на пресс-конференции.

Напомним, с декабря 2019 года Артета тренирует «Арсенал». В данный момент «канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на пять очков.