«Фулхэм» очень близок к трансферу игрока «Арсенала»

Лондонский «Фулхэм» очень близок к тому, чтобы подписать защитника лондонского «Арсенала» Седрика Соареша. По информации от журналиста Алекса Крука из Talksport, сделка находится на очень продвинутой стадии.

Напомним, Соареш не получает достаточного количества игрового времени в нынешнем сезоне. Футболист провёл всего два матча и суммарно 28 минут в Английской премьер-лиге. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета предпочитает выпускать в стартовом составе других игроков, поэтому Соареш оказался не нужен «канонирам».

До перехода в «Арсенал» Соареш ранее выступал в Английской премьер-лиге за «Саутгемптон».