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Известный инсайдер Романо назвал главную трансферную цель «Арсенала» на январь

20 Ноября 2022 • 00:33 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

Лондонский «Арсенал» считает своей приоритетной целью приобретение вингера «Шахтёра» Михаила Мудрика.

Именно лондонский клуб уже давно считается основным претендентом на 21-летнего футболиста, однако сделка осложняется требованиями «Шахтёра»: «Думаю, главная трансферная цель «Арсенала» на январь – Мудрик. Клубу очень интересен этот игрок, но проблема в его цене – «Шахтёр» хочет выручить крупную сумму от его продажи, и достичь согласия будет непросто», – рассказал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что приобретение Михаила Мудрика может обойтись «канонирам» более чем в 65 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Арсенал Лондон Михаил Мудрик Трансферы футбола - зима 2023
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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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