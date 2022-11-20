Известный инсайдер Романо назвал главную трансферную цель «Арсенала» на январь

Лондонский «Арсенал» считает своей приоритетной целью приобретение вингера «Шахтёра» Михаила Мудрика.

Именно лондонский клуб уже давно считается основным претендентом на 21-летнего футболиста, однако сделка осложняется требованиями «Шахтёра»: «Думаю, главная трансферная цель «Арсенала» на январь – Мудрик. Клубу очень интересен этот игрок, но проблема в его цене – «Шахтёр» хочет выручить крупную сумму от его продажи, и достичь согласия будет непросто», – рассказал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что приобретение Михаила Мудрика может обойтись «канонирам» более чем в 65 млн евро.