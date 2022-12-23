Артета: «Арсенал» обязан активно работать каждое трансферное окно»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета вновь высказался на тему трансферов.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу Английской премьер-лиги, но намереваются усилить некоторые позиции в январе, чтобы удержаться на вершине до конца кампании.

«Арсенал» не может позволить себе не проявлять активность в зимний или летний трансферный период. Мы должны изучать все возможности, которые есть, но, конечно, нам нужны определённые игроки, которые действительно сделают команду сильнее и выведут её на новый уровень. Мы всегда стремимся к подписанию лучших», – цитирует Goal испанского наставника.