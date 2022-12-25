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«Арсенал» собирается продлить контракт с Мартинелли до 2027 года

25 Декабря 2022 • 13:14 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

Лондонский «Арсенал» намерен продлить контракт с 21-летним нападающим Габриэлом Мартинелли до 2027 года, сообщает Lance.

По сведениям источника, в «Арсенале» довольны игрой молодого бразильца и надеются на то, что он согласится продлить соглашение.

Действующий контракт Мартинелли с «канонирами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер провёл за «Арсенал» 20 матчей, отметившись в них пятью голами и двумя результативными передачами. Цвета английского клуба Мартинелли защищает с 2019 года, ранее он выступал за «Итуано».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли
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