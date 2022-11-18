Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах и сборной Франции Маркус Тюрам заинтересовал ещё один английский клуб.

Действующий контракт 25-летнего футболиста истекает уже летом, чем намерены воспользоваться различные клубы. По слухам, в подписании Тюрама заинтересованы миланский «Интер», лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария». Как сообщает Gazzetta dello Sport, в борьбе также участвует «Тоттенхэм», планирующий пригласить игрока уже в январе. То же самое, вероятно, сделает и «Арсенал».

Маркус Тюрам отметился десятью голами в 15 матчах текущего розыгрыша Бундеслиги, а также трижды ассистировал товарищам по «Боруссии» Мёнхенгладбах.