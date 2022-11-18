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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» поспорит с «Арсеналом» за форварда сборной Франции слухи

18 Ноября 2022 • 22:59 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 3.75 X 3.70 2 1.95
26.12 15:30

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах и сборной Франции Маркус Тюрам заинтересовал ещё один английский клуб.

Действующий контракт 25-летнего футболиста истекает уже летом, чем намерены воспользоваться различные клубы. По слухам, в подписании Тюрама заинтересованы миланский «Интер», лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария». Как сообщает Gazzetta dello Sport, в борьбе также участвует «Тоттенхэм», планирующий пригласить игрока уже в январе. То же самое, вероятно, сделает и «Арсенал».

Маркус Тюрам отметился десятью голами в 15 матчах текущего розыгрыша Бундеслиги, а также трижды ассистировал товарищам по «Боруссии» Мёнхенгладбах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Боруссия Мёнхенгладбах Арсенал Лондон Сборная Франции Маркус Тюрам
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