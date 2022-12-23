Стало известно, сколько времени займёт восстановление Ришарлисона

Haпaдaющий cбopнoй Бpaзилии и «Тоттенхэма» Pишapлиcoн пропустил приблизительно один месяц, об этом информирует Sky Sports.

Напомним, 25-летний футболист получил травму колена в четвертьфинальном матче чемпионата мира – 2022 против Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 15 матчах за «Тоттенхэм», в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

Лондонский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков после 15 игр. В предстоящей встрече «шпоры» сыграют с «Брентфордом» (26 декабря в 15:30 по мск).