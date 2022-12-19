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В «Тоттенхэме» выбрали лучшего игрока года

19 Декабря 2022 • 22:31 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
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26.12 15:30

Болельщики «Тоттенхэма» признали Гарри Кейна лучшим футболистом 2022 года в команде.

Нападающий сборной Англии выиграл приз, набрав 39% голосов, сообщают английские ресурсы. Вторую строчку заняли полузащитники Родриго Бентанкур и Деян Кулушевски, которых выбрали 27% и 26% опрошенных.

В нынешнем сезоне Гарри Кейн записал себе в актив 12 забитых мячей в 15 матчах Английской премьер-лиги – второй показатель после уверенно возглавляющего бомбардирскую гонку Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити» (18). В Лиге чемпионов 29-летний английский форвард отличился голом однажды, а также дважды ассистировал товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн Родриго Бентанкур Деян Кулушевски
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