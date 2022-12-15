«Интер» обсудит новый контракт с защитником, на которого претендует «Тоттенхэм»

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони в скором времени может продлить соглашение с клубом.

Известно, что 23-летний футболист мог перебраться в лондонский «Тоттенхэм» ещё минувшим летом, однако предпочёл остаться в Милане. По слухам, Антонио Конте надеется переманить Бастони в свои ряды в январе, чего не хотели бы боссы «Интера»: согласно Tuttosport, до конца года «нерадзурри» обсудят с центрбеком новый трудовой договор. Сам игрок также готов продлить соглашение, рассчитанное до 2024 года.

В сезоне 2022/23 Алессандро Бастони принял участие в 16 матчах «Интера», отметившись тремя результативными передачами.