Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» готов продать «Тоттенхэму» своего защитника за 30 млн евро слухи

17 Ноября 2022 • 01:18 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 3.55 X 3.60 2 2.03
26.12 15:30

Правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис может перебраться в «Тоттенхэм» в январе.

«Шпоры» претендовали на 26-летнего нидерландца ещё летом, однако тогда дело так и не дошло до конкретики. Согласно сведениям Calciomercato, шансы на переход Дюмфриса повысились, поскольку руководство «нерадзурри» снизило запрашиваемую за игроку сумму до 30 млн евро. «Тоттенхэм» по-прежнему проявляет интерес к трансферу и может начать переговоры в январе.

Дензел Дюмфрис принял участие в 20 матчах «Интера» в текущем сезоне, записав себе в актив два гола и три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
01:30 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Роналду не задержится в «Манчестер Юнайтед»
01:18 · Англия. Премьер-лига
«Интер» готов продать «Тоттенхэму» своего защитника за 30 млн евро слухи
00:50 · Англия. Премьер-лига
Роналду рассказал, слушают ли его одноклубники 1
16 Ноября
23:57 · Англия. Премьер-лига
Роналду рассказал, чем был неприятно удивлён после возвращения в «МЮ» 2
23:44 · Англия. Премьер-лига
Роналду поделился секретом своего успеха 1
23:31 · Англия. Премьер-лига
Роналду снова раскритиковал Рангника: «Для меня он не был боссом» 1
23:20 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Был удивлён тем, как сильно меня ждали в «Манчестер Сити» 2
22:48 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби назвал Гвардиолу лучшим тренером последних 30 лет
21:02 · Англия. Премьер-лига
Форлан – о Нуньесе в «Ливерпуле»: «От него ждали больше голов, но он всё равно хорош»
20:42 · Англия. Премьер-лига
Робертсон назвал лучший трансфер «Ливерпуля» последних лет
20:33 · Англия. Премьер-лига
Уокер поделился секретом успеха Гвардиолы
20:14 · Англия. Премьер-лига
Игроки «МЮ» считают уход Роналду неизбежным 1 слухи
19:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов предложить Мартинелли контракт до 2026 года слухи
18:37 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Я бы сгноил Роналду» 4
18:25 · Англия. Премьер-лига
​Журналист: «Роналду говорил о Месси, это попадёт в заголовки» 1
Все новости
Рекомендуем