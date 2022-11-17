Правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис может перебраться в «Тоттенхэм» в январе.

«Шпоры» претендовали на 26-летнего нидерландца ещё летом, однако тогда дело так и не дошло до конкретики. Согласно сведениям Calciomercato, шансы на переход Дюмфриса повысились, поскольку руководство «нерадзурри» снизило запрашиваемую за игроку сумму до 30 млн евро. «Тоттенхэм» по-прежнему проявляет интерес к трансферу и может начать переговоры в январе.

Дензел Дюмфрис принял участие в 20 матчах «Интера» в текущем сезоне, записав себе в актив два гола и три результативные передачи.