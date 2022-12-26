Тренер «Брентфорда»: «Какая игра!»

В Англии возобновились матчи чемпионата, «Брентфорд» принимал дома «Тоттенхэм» и упустил победу. Хозяева вели 2:0 к середине второго тайма, но подопечные Антонио Конте проявили волевые качества и спасли очко. Наставник «Брентфорда» Томас Франк считает, что его команда продемонстрировала свою силу, несмотря на упущенную победу.

- Какая игра, прекрасное возобновление чемпионата! Рад, что мы стали частью этого спектакля! Мы контролировали игру, вели 2:0, затем могли сделать 3:1, но они сравняли счет. Тем не менее, качеством игры я доволен. Жаль лишь, что не взяли все три очка. Команда верит в себя и в то, что она может обыграть любого, это очень важно, - цитирует слова Томаса Франка BBC Sport.