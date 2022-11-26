«Интер» нацелился на защитника «Тоттенхэма»

Миланский «Интер» нацелился на трансфер защитника лондонского «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла. По информации от итальянского издания Calciomercato, сам бразилец был бы не против перебраться в Серию А.

Если верить источнику, трансфер может зависеть от того, как сложится судьба Дензела Дюмфриса, который может перебраться в Английскую премьер-лигу уже этой зимой. Там в услугах футболиста заинтересованы лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Роял выступает за «Тоттенхэм» с прошлого лета, когда перешёл из каталонской «Барселоны». Игрок способен сыграть как на левом, так и на правом фланге обороны.