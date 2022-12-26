«Брентфорд» не может выиграть у «Тоттенхэма» 74 года

В Англии возобновились матчи чемпионата английской Премьер-лиги, в настоящий момент «Брентфорд» сражается с лондонским «Тоттенхэмом». Как выяснилось, «Брентфорд» не может выиграть у соперника уже 74 года, в последний раз команда сделала это в далеком 1948 году со счетом 2:0.

С тех пор «Брентфорд» и «Тоттенхэм» играли друг против друга в различных турнирах не менее тринадцати раз. Девять игр закончились в пользу «Тоттенхэма», четырежды команды расходились миром.

Следить за событиями матча английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции, ссылка на нее доступна на нашем сайте.