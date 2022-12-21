Кейн – самая главная и дорогая цель «Баварии» на позицию форварда, но у клуба есть ещё два варианта

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн продолжает оставаться на радарах мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Максимилиана Коха, англичанин является главной и в то же время самой дорогой целью клуба на следующее лето.

Контракт Кейна со «шпорами» истекает через полтора года. Это значит, что летом «Тоттенхэм» может задуматься о продаже, ведь в противном случае клуб рискует потерять футболиста бесплатно летом 2024 года.

В то же время у «Баварии» есть два других варианта – Маркус Тюрам, который в июле станет свободным агентом, а также Никлас Фюллькруг, трансфер которого продвигают некоторые руководители клуба.