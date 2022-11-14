Бентанкур: «Сейчас Вальверде – лучший полузащитник в мире»

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур оценил игру своего партyёра по сборной Уругвая Федерико Вальверде, который в нынешнем сезоне демонстрирует очень качественную игру в составе мадридского «Реала».

«Является ли Вальверде в данный момент лучшим полузащитником мира? Очевидно, что так и есть», – цитирует Бентанкура издание El Pais.

Напомним, что на счету Вальверде в данный момент 8 голов во всех турнирах. Полузащитник заключил пари с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти: если уругваец не забьёт хотя бы 10 мячей за сезон в чемпионате Испании, итальянский специалист завершит тренерскую карьеру.