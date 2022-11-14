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Бентанкур: «Сейчас Вальверде – лучший полузащитник в мире»

14 Ноября 2022 • 10:32 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 3.50 X 3.60 2 2.05
26.12 15:30

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур оценил игру своего партyёра по сборной Уругвая Федерико Вальверде, который в нынешнем сезоне демонстрирует очень качественную игру в составе мадридского «Реала».

«Является ли Вальверде в данный момент лучшим полузащитником мира? Очевидно, что так и есть», – цитирует Бентанкура издание El Pais.

Напомним, что на счету Вальверде в данный момент 8 голов во всех турнирах. Полузащитник заключил пари с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти: если уругваец не забьёт хотя бы 10 мячей за сезон в чемпионате Испании, итальянский специалист завершит тренерскую карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Федерико Вальверде Родриго Бентанкур
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