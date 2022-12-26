Конте: «Кейн очень важен для нас»

В Англии возобновились матчи чемпионата, «Брентфорд» принимал дома «Тоттенхэм» и упустил победу. Хозяева вели 2:0 к середине второго тайма, но подопечные Антонио Конте спасли игру. Первый из двух мячей «Тоттенхэма» забил вернувшийся с чемпионата мира Гарри Кейн. Наставник команды Антонио Конте отметил его важность для лондонского коллектива.

- После возвращения с чемпионата мира у него была своя программа, и вернулся он на поле в отличной форме. Его личные качества, его дух очень важны для команды. Я очень рад, что он смог забить сегодня, - цитирует слова итальянского специалиста BBC Sport.