«Тоттенхэм» готов заплатить больше 40 миллионов евро за игрока «Спортинга»

Защитник лиссабонского «Спортинга» Педро Порро может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Sunday Express.

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 23-летнего испанца 39 миллионов фунтов (примерно 45,24 миллионов евро). Ранее сообщалось, что интерес к Порро также проявляет мадридский «Реал».

Действующий контракт футболиста с португальским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Порро провёл за «Спортинг» 18 матчей, в которых отдал восемь результативных передач.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 15 турах. От лидирующего «Арсенала» «шпоры» отстают на восемь баллов.