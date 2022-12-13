Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» готов заплатить больше 40 миллионов евро за игрока «Спортинга»

13 Декабря 2022 • 12:03 Комментировать
Спортинг Л
...
Маритиму
1 1.20 X 6.50 2 15.00
Через 10 ч. 54 мин.

Защитник лиссабонского «Спортинга» Педро Порро может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает Sunday Express.

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 23-летнего испанца 39 миллионов фунтов (примерно 45,24 миллионов евро). Ранее сообщалось, что интерес к Порро также проявляет мадридский «Реал».

Действующий контракт футболиста с португальским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Порро провёл за «Спортинг» 18 матчей, в которых отдал восемь результативных передач.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 15 турах. От лидирующего «Арсенала» «шпоры» отстают на восемь баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Педро Порро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПОРТИНГ Л МАРИТИМУ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
12:37 · Англия. Премьер-лига
Пети: «Был бы рад видеть Фелиша в «Арсенале» или «Челси»
12:05 · Англия. Премьер-лига
Назван потенциальный новый владелец «Манчестер Юнайтед»
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов заплатить больше 40 миллионов евро за игрока «Спортинга»
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение форварду сборной Германии
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» интересен Лосано
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд не хочет продавать Мукоко в «Челси» зимой, хотя игрок уже летом может стать свободным агентом
11:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» собирается возродить интерес к Феррану Торресу
11:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ливерпуль» готов заплатить 140 млн евро за игрока сборной Аргентины
11:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«За полгода он испортил всё»: Радимов предрекает крах карьеры Роналду
11:02 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» очень высоко оценивает Гюсто
10:53 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» не беспокоятся по поводу Санчо, тен Хаг верит в игрока
09:54 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг настаивает на подписании Дюмфриса
02:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лидер сборной Марокко Амрабат с высокой вероятностью продолжит карьеру в АПЛ 1
01:52 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Магуайр достаточно хорош, чтобы блистать в «МЮ»
01:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии рассматривает двух легендарных экс-игроков на пост главного тренера 3 слухи
Все новости
Рекомендуем