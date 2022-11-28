Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 1 Serbiya Сербия 1
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Gana Гана 3 Urugvay Уругвай 1 Yujnaya Koreya Южная Корея 1
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Перишич: «Скучаю по Италии и «Интеру»

28 Ноября 2022 • 21:32 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 3.75 X 3.70 2 1.93
26.12 15:30

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Хорватии Иван Перишич вспомнил итальянский этап карьеры.

33-летний футболист долгие годы выступал за миланский «Интер», а летом текущего года перебрался в английский «Тоттенхэм».

«Италия и «Интер» всегда будут для меня вторым домом, и я немного скучаю по городу и клубу. Именно в Италии я задержался на самый продолжительный срок в своей карьере. Милан – особенное место для меня», – заявил в интервью Gazzetta dello Sport лидер сборной Хорватии, отметившийся 55 забитыми мячами и 49 результативными передачами в 254 матчах за «нерадзурри» во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Иван Перишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЕНТФОРД ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Ноября
21:32 · Англия. Премьер-лига
Перишич: «Скучаю по Италии и «Интеру»
20:44 · Англия. Премьер-лига
В Нидерландах сообщили о почти неизбежном уходе Гакпо в топ-клуб
20:40 · Англия. Премьер-лига
​Невилл: «Роналду не отвечал на мои звонки»
20:20 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба АПЛ претендуют на форварда сборной Сенегала
19:23 · Англия. Премьер-лига
​АПЛ назначила дату матча «Арсенал» - «Манчестер Сити»
19:00 · Англия. Премьер-лига
​Райс принял решение об уходе из «Вест Хэма»
16:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов побороться за Беллингема
16:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» полностью согласовал переход Нкунку из «РБ Лейпцига»
16:24 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиол может перейти в «Ливерпуль»
15:48 · Англия. Премьер-лига
«Милан» помимо Зиеша заинтересован в трансфере ещё одного полузащитника «Челси»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг вновь ответил на интерес со стороны «МЮ»
13:46 · Англия. Премьер-лига
​Тьяго Силва: «Победа в Лиге чемпионов была идеальным способом доказать, что сомневающиеся во мне ошибались»
13:39 · Англия. Премьер-лига
​Тьяго Силва назвал игроков и тренеров, которыми восхищается
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Интер» пугает «Челси» и «МЮ» ценником Дюмфриса
13:08 · Англия. Чемпионшип
«Рейнджерс» определился с новым главным тренером
Все новости
Рекомендуем