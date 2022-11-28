Перишич: «Скучаю по Италии и «Интеру»

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Хорватии Иван Перишич вспомнил итальянский этап карьеры.

33-летний футболист долгие годы выступал за миланский «Интер», а летом текущего года перебрался в английский «Тоттенхэм».

«Италия и «Интер» всегда будут для меня вторым домом, и я немного скучаю по городу и клубу. Именно в Италии я задержался на самый продолжительный срок в своей карьере. Милан – особенное место для меня», – заявил в интервью Gazzetta dello Sport лидер сборной Хорватии, отметившийся 55 забитыми мячами и 49 результативными передачами в 254 матчах за «нерадзурри» во всех турнирах.