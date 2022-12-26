​Фанаты «Брентфорда» пытались задеть Кейна

В понедельник в рамках 17-го тура чемпионата Англии играли «Брентфорд» и «Тоттенхэм». Фанаты команды хозяев по ходу игры пытались задеть нападающего «шпор» Гарри Кейна.

«Ты подвёл свою страну», - скандировали поклонники «пчёл» в адрес Кейна, о чём рассказывает Telegraph Sport.

Стоит напомнить, что на чемпионате мира – 2022 Гарри Кейн в концовке четвертьфинального матча против Франции не реализовал пенальти, пробив выше перекладины. Если бы Кейн забил, то счёт стал бы равным. Французы выиграли тот матч со счётом 2:1 и прошли в полуфинал.

«Брентфорд» и «Тоттенхэм» не смогли выявить сильнейшего – ничья 2:2.