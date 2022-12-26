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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фанаты «Брентфорда» пытались задеть Кейна

26 Декабря 2022 • 17:30 Комментировать
Брентфорд
2:2
Тоттенхэм
окончен

В понедельник в рамках 17-го тура чемпионата Англии играли «Брентфорд» и «Тоттенхэм». Фанаты команды хозяев по ходу игры пытались задеть нападающего «шпор» Гарри Кейна.

«Ты подвёл свою страну», - скандировали поклонники «пчёл» в адрес Кейна, о чём рассказывает Telegraph Sport.

Стоит напомнить, что на чемпионате мира – 2022 Гарри Кейн в концовке четвертьфинального матча против Франции не реализовал пенальти, пробив выше перекладины. Если бы Кейн забил, то счёт стал бы равным. Французы выиграли тот матч со счётом 2:1 и прошли в полуфинал.

«Брентфорд» и «Тоттенхэм» не смогли выявить сильнейшего – ничья 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брентфорд Гарри Кейн
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