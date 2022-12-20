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Стракоша может покинуть «Брентфорд» спустя 5 месяцев после перехода

20 Декабря 2022 • 15:23 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
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26.12 15:30

Голкипер лондонского «Брентфорда» Томас Стракоша недоволен своим положением в команде Томаса Франка. Напомним, в июля этого года албанец покинул «Лацио» на правах свободного агента и подписал контракт с «пчёлами». Тем не менее, Томас является запасным вратарём «Брентфорда» и выполняет роль сменщика Давида Райи.

«Ситуация очень странная, потому что Томас совсем не играет. Мы стараемся найти лучшее решение. Стракоша отыграл 200 матчей за «Лацио», но в «Брентфорде» он совсем не появляется на поле. Есть шанс, что он уйдёт в зимнее трансферное окно», – цитирует агента Стракоши Федерико Пасторелло журналист Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Федерико Пасторелло Томас Стракоша Брентфорд
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