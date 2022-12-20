Стракоша может покинуть «Брентфорд» спустя 5 месяцев после перехода

Голкипер лондонского «Брентфорда» Томас Стракоша недоволен своим положением в команде Томаса Франка. Напомним, в июля этого года албанец покинул «Лацио» на правах свободного агента и подписал контракт с «пчёлами». Тем не менее, Томас является запасным вратарём «Брентфорда» и выполняет роль сменщика Давида Райи.

«Ситуация очень странная, потому что Томас совсем не играет. Мы стараемся найти лучшее решение. Стракоша отыграл 200 матчей за «Лацио», но в «Брентфорде» он совсем не появляется на поле. Есть шанс, что он уйдёт в зимнее трансферное окно», – цитирует агента Стракоши Федерико Пасторелло журналист Фабрицио Романо.