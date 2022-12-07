Хавбек «Барселоны» Франк Кесси может сменить клубную прописку в январское трансферное окно.

Ранее агент игрока опровергал слухи о возвращении в итальянскую Серию А, утверждая, что Кесси счастлив в каталонском клубе. Несмотря на это, вероятность ухода ивуарийца считается довольно высокой, а список претендентов на полузащитника продолжает пополняться. Согласно данным Sport, в приобретении Кесси заинтересован лондонский «Тоттенхэм». «Барселона» готова расстаться с 25-летним футболистом уже зимой.

Франк Кесси пополнил ряды «сине-гранатовых» в июле текущего года, перебравшись из «Милана» в качестве свободного агента.