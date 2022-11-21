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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте хочет видеть Малиновского в «Тоттенхэме»

21 Ноября 2022 • 17:45 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 3.80 X 3.70 2 1.93
26.12 15:30

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «шпор» Антонио Конте. Ожидается, что сделка может быть осуществлена уже в январе примерно за 15-18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Малиновский, как и его одноклубник Жереми Бога, не входят в планы наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Действующий контракт Малиновского с итальянским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист провёл за «Аталанту» 14 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аталанта Антонио Конте Руслан Малиновский
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