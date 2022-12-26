Конте: «Хорошая игра, но побеждать все время нереально»

В Англии возобновились матчи чемпионата, «Брайтон» принимал дома «Тоттенхэм» и упустил победу. Хозяева вели 2:0 к середине второго тайма, но подопечные Антонио Конте проявили волевые качества и спасли очко. Конте очень доволен игрой.

- Я доволен, интересная игра, хотелось бы все время побеждать, но все понимают, что это нереально. «Брентфорд» создал большие проблемы «Манчестер Сити», создал их и нам, особенно в первом тайме. Но мы все равно показали характер, чем я очень доволен. Мы сделали шаг вперед в этом смысле по отношению к прошлому сезону, - считает Конте, слова которого цитирует BBC Sport.