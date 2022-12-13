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Ришарлисон выбыл из строя на месяц

13 Декабря 2022 • 22:57 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 3.45 X 3.60 2 2.05
26.12 15:30

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон в этом году больше не порадует болельщиков своей игрой. 25-летний футболист вернулся из лагеря национальной команды в «Эвертон» с травмой. Как сообщает Evening Standart, у Ришарлисона диагностирована травма подколенного сухожилия. Предполагается, что она оставит его вне игры на месяц, и бразилец пропустит первые матчи «шпор» после возобновления сезона.

Где же получил травму Ришарлисон? Оказывается, что неудача подстерегла его на разминке перед проигранным матчем с Хорватией. Несмотря на проблемы со здоровьем, Ришарлисон провел на поле 84 минуты.

На дебютном для себя чемпионате мира Ришарлисон стал главным бомбардиром своей команды, забив три гола из восьми.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Ришарлисон
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