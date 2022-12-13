Ришарлисон выбыл из строя на месяц

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон в этом году больше не порадует болельщиков своей игрой. 25-летний футболист вернулся из лагеря национальной команды в «Эвертон» с травмой. Как сообщает Evening Standart, у Ришарлисона диагностирована травма подколенного сухожилия. Предполагается, что она оставит его вне игры на месяц, и бразилец пропустит первые матчи «шпор» после возобновления сезона.

Где же получил травму Ришарлисон? Оказывается, что неудача подстерегла его на разминке перед проигранным матчем с Хорватией. Несмотря на проблемы со здоровьем, Ришарлисон провел на поле 84 минуты.

На дебютном для себя чемпионате мира Ришарлисон стал главным бомбардиром своей команды, забив три гола из восьми.