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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» – не единственный вариант продолжения карьеры для Кейна

06 Декабря 2022 • 23:24 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 3.65 X 3.70 2 1.95
26.12 15:30

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн по-прежнему не определился со своим будущим.

«Бавария» считается основным претендентом на лидера «шпор», который пока не решил, следует ли ему продлевать истекающий в 2024 году контракт. Мюнхенцы рассчитывали переманить в свои ряды Кейна летом 2023 года, если тот так и не договорится со своим клубом, однако планы руководства немецкого гранда могут сорваться: по данным Sky, представители Кейна уже обсудили с «Тоттенхэмом» потенциальное продление договора. Кроме того, инсайдеры считают, что звёздный форвард вполне может предпочесть переезду в Германию трансфер в другой английский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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