«Бавария» – не единственный вариант продолжения карьеры для Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн по-прежнему не определился со своим будущим.

«Бавария» считается основным претендентом на лидера «шпор», который пока не решил, следует ли ему продлевать истекающий в 2024 году контракт. Мюнхенцы рассчитывали переманить в свои ряды Кейна летом 2023 года, если тот так и не договорится со своим клубом, однако планы руководства немецкого гранда могут сорваться: по данным Sky, представители Кейна уже обсудили с «Тоттенхэмом» потенциальное продление договора. Кроме того, инсайдеры считают, что звёздный форвард вполне может предпочесть переезду в Германию трансфер в другой английский клуб.