В «Тоттенхэме» хотят сохранить Конте, подписав ему двух новичков

В лондонском «Тоттенхэме» ценят заслуги Антонио Конте и намерены оставить тренера у руля команды. Для этого боссы «шпор» планируют подписать Конте двух новичков этой зимой, информирует The Telegraph. Помимо этого, в клубе намерены поднять зарплату тренеру на 1 млн фунтов.

Продлевать Конте свой контракт со «шпорами» не спешит, а закончится соглашение уже летом следующего года.

Антонио Конте возглавляет лондонцев с 2021 года, значимых трофеев с клубом он пока не завоевал. Сейчас «Тоттенхэм» идёт на четвёртом месте турнирной таблицы АПЛ, у клуба 29 очков. А групповой этап Лиги чемпионов-2022/23 клуб завершил на первом месте квартета D с 11 очками.