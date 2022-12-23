Конте заявил, что пока рано говорить о возможном продлении контракта с «Тоттенхэмом»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о возможном продлении трудового соглашения с лондонским клубом.

Конте сказал Sky Sports, что счастлив работать в «Тоттенхэме», у него отличные отношения с футболистами и боссами команды, но сейчас не время для разговора о новом контракте. Специалист заявил, что его трудовой договор действует еще полгода, сейчас нужно оценить ситуацию, а позже принимать решение.

«Шпоры» занимают четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков после 15 матчей. В предстоящем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом», встреча состоится 26 декабря в 15:00 по мск.