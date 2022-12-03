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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» по-прежнему интересуется Адама Траоре

03 Декабря 2022 • 23:40 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 3.70 X 3.70 2 1.95
26.12 15:30

Лондонский «Тоттенхэм» по-прежнему интересуется нападающим Адама Траоре, пишет The Telegraph. Игрок в данный момент выступает за «Вулверхэмптон», который плетётся в конце турнирной таблицы АПЛ.

По информации источника, «шпоры» надеются приобрести форварда за небольшую денежную компенсацию «волкам». Трансфер хотят провернуть уже этой зимой.

Ранее сообщалось, что пригласить нападающего к себе хочет и руководство «Наполи».

В текущем сезоне у Адама Траоре 14 матчей в составе волков, в которых он дважды отличился. По данным Transfermarkt, стоимость Траоре – 15 млн евро, но его контракт с нынешним клубом закончится грядущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вулверхэмптон Адама Траоре
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