«Тоттенхэм» по-прежнему интересуется Адама Траоре

Лондонский «Тоттенхэм» по-прежнему интересуется нападающим Адама Траоре, пишет The Telegraph. Игрок в данный момент выступает за «Вулверхэмптон», который плетётся в конце турнирной таблицы АПЛ.

По информации источника, «шпоры» надеются приобрести форварда за небольшую денежную компенсацию «волкам». Трансфер хотят провернуть уже этой зимой.

Ранее сообщалось, что пригласить нападающего к себе хочет и руководство «Наполи».

В текущем сезоне у Адама Траоре 14 матчей в составе волков, в которых он дважды отличился. По данным Transfermarkt, стоимость Траоре – 15 млн евро, но его контракт с нынешним клубом закончится грядущим летом.