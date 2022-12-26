Хёйбьерг: «Не стоит сомневаться в Кейне»

В Англии возобновились матчи чемпионата, «Брентфорд» принимал дома «Тоттенхэм» и упустил победу. Хозяева вели 2:0 к середине второго тайма, но подопечные Антонио Конте спасли игру. Как всегда, в составе «шпор» свой дежурный гол забил нападающий Гарри Кейн. Его коллега по команде Пьер-Эмиль Хейбьерг считает, что лишь не понимающий в футболе человек может сомневаться в лидере «Тоттенхэма».

- Самая большая ошибка в футболе - сомневаться в Гарри Кейне. Это машина. Он может стать первым в мире, лучшим, - не пожалел громких слов в интервью BBC Sport датский полузащитник лондонского клуба.