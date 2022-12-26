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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хёйбьерг: «Не стоит сомневаться в Кейне»

26 Декабря 2022 • 19:35 Комментировать
Брентфорд
2:2
Тоттенхэм
окончен

В Англии возобновились матчи чемпионата, «Брентфорд» принимал дома «Тоттенхэм» и упустил победу. Хозяева вели 2:0 к середине второго тайма, но подопечные Антонио Конте спасли игру. Как всегда, в составе «шпор» свой дежурный гол забил нападающий Гарри Кейн. Его коллега по команде Пьер-Эмиль Хейбьерг считает, что лишь не понимающий в футболе человек может сомневаться в лидере «Тоттенхэма».

- Самая большая ошибка в футболе - сомневаться в Гарри Кейне. Это машина. Он может стать первым в мире, лучшим, - не пожалел громких слов в интервью BBC Sport  датский полузащитник лондонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Пьер-Эмиль Хёйбьерг Гарри Кейн
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