​Кейн – рекордсмен Boxing Day

26 декабря в Англии отмечают Boxing Day – День подарков. В этот день на Туманном Альбионе принято играть в футбол. Так, в понедельник пройдёт сразу 7 из 10 матчей 17-го тура Премьер-лиги.

Один из понедельничных матчей чемпионата Англии уже завершился. Программу Boxing Day открыла ничья между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом» -2:2. Один из голов в этой игре на свой счёт записал нападающий «шпор» Гарри Кейн.

Теперь на счету Гарри Кейна 10 голов в Boxing Day. Это лучший показатель в истории Премьер-лиги, на что обращают внимание специалисты из Opta.

Следующий матч Премьер-лиги «Тоттенхэм» проведёт 1 января - против «Астон Виллы».