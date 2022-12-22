Молодой голкипер «Аякса» привлёк внимание клубов из АПЛ, Серии А и Бундеслиги

Голкипер «Аякса» Чарли Сетфорд попал на радары четырёх клубов из топ-5 европейских чемпионатов. По информации от Mail Sport, родившийся в нидерландах игрок молодёжной сборной Англии привлекает такие команды, как «Боруссия» Дортмунд, «Роме», а также «Эвертон» и «Тоттенхэм».

Чарли в данный момент так и не дебютировал за взрослую команду «Аякса» в чемпионате Нидерландов. Футболист пока выступает за дубль амстердамцев во втором дивизионе страны.

18-летний Чарли в конце сезона может покинуть «Аякс» на правах свободного агента, так как его контракт с нидерландским клубом истекает летом 2023 года.