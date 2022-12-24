Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк поставил подпись под новым трудовым соглашением с клубом. Как информирует пресс-служба «пчёл», контракт между сторонами теперь рассчитан до середины 2027 года.

49-летний датский специалист возглавил «Брентфорд» осенью 2018 года и вывел команду в Премьер-лигу в сезоне-2020/2021.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «пчёлы» провели 15 матчей и набрали 19 баллов. Команда располагается на десятом месте в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Франка проведут против лондонского «Тоттенхэма» в понедельник, 26 декабря.