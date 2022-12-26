Аллегри хочет, чтобы «Ювентус» сохранил Рабио до конца сезона

«Тоттенхэм» является главным претендентом на подписание полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио, сообщает журналист Марко Контерио.

По информации источника, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри не будет против ухода 27-летнего француза следующим летом, однако наставник намерен сохранить Рабио до конца нынешнего сезона.

Действующий контракт хавбека с «Ювентусом» рассчитан до конца июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Рабио провёл в составе «старой синьоры» 16 матчей, отметившись пятью забитыми голами и двумя результативными передачами.