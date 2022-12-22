Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может перебраться в «Тоттенхэм».

Контракт француза истекает уже следующим летом, и английские гранды планируют либо заполучить 27-летнего хавбека по сниженной цене в январе, либо подписать его в качестве свободного агента в июле. По информации Corriere dello Sport, «Тоттенхэм» вырвался вперёд в гонке за Рабио, на которого также претендуют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси». В приглашении игрока заинтересован лично наставник «шпор» Антонио Конте.

Адриен Рабио провёл 16 матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.