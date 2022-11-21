«Тоттенхэм» хочет выкупить Кулушевски у «Ювентуса»

Лондонский «Тоттенхэм» хочет выкупить у туринского «Ювентуса» правого вингера Деяна Кулушевски. Информацией делится Football Insider.
Напомним, сейчас Кулушевски находится в стане «шпор» в аренде. Её срок закончится в июне 2023 года.
В этом сезоне 22-летний швед вышел на поле в 12 матчах за «Тоттенхэм» и отличился голом и пятью ассистами.
Контракт Кулушевски с «Ювентусом» закончится летом 2024 года. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, – 50 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» планирует усилить группу атаки другим молодым футболистом – ганцем Мохамедом Кудусом.
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