Туринскому «Ювентусу» интересен молодой форвард «Аякса» Мохаммед Кудус. Новостью делится Corriere dello Sport.

Игрок привлек итальянский гранд своей статистикой. В этом сезоне у ганца 10 голов в 21-й официальной игре, а также два ассиста.

Стоит 22-летний форвард, по данным портала Transfermarkt, 15 млн евро. Контракт Кудуса с амстердамцами действует до июня 2025 года.

Кстати, на чемпионате мира в Катаре, который стартовал сегодня вечером, Кудус сыграет в составе сборной Ганы. Африканцы выступят в группе Н в компании Уругвая, Португалии и Южной Кореи. Первым соперником на турнире станет Португалия. Матч состоится 24 ноября.