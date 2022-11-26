Терри: «Считаю, что Кейн голоден до титулов»

Бывший футболист лондонского «Челси» Джон Терри слабо верит в перспективы Гарри Кейна в футболке «Тоттенхэма».

«Считаю, что Кейн голоден до титулов. Разве не очевидно, что в «Тоттенхэме» он не будет претендовать на них? Пусть даже пройдёт ещё четыре и более лет. Конечно, при любой появляющейся возможности задеть «Тоттенхэм» я буду ей пользоваться», — заявил экс-защитник «аристократов» каналу beIN Sports. По мнению Терри, «шпоры» не входят в число топ-клубов, в чьих рядах можно претендовать на трофеи.

Напомним, что Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В команде из северного Лондона нападающий выступает с 2011 года.