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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Терри: «Считаю, что Кейн голоден до титулов»

26 Ноября 2022 • 19:47 Комментировать
Брентфорд
...
Тоттенхэм
1 3.75 X 3.70 2 1.95
26.12 15:30

Бывший футболист лондонского «Челси» Джон Терри слабо верит в перспективы Гарри Кейна в футболке «Тоттенхэма».

«Считаю, что Кейн голоден до титулов. Разве не очевидно, что в «Тоттенхэме» он не будет претендовать на них? Пусть даже пройдёт ещё четыре и более лет. Конечно, при любой появляющейся возможности задеть «Тоттенхэм» я буду ей пользоваться», — заявил экс-защитник «аристократов» каналу beIN Sports. По мнению Терри, «шпоры» не входят в число топ-клубов, в чьих рядах можно претендовать на трофеи.

Напомним, что Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В команде из северного Лондона нападающий выступает с 2011 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Джон Терри Гарри Кейн
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